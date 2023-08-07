بدعوة رسمية من البنتاغون.. وزير الدفاع يصل الولايات المتحدة الأمريكية

وقال اللواء يحيى رسول في بيان تلقته ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بدعوة رسمية من وزارة الدفاع الأمريكية (البَنْتَاغُون) ، بدأ وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي، زيارة الى الولايات المتحدة الأمريكية، مبينا، ان" الوفد يضم رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الركن عبد الوهاب الساعدي، ورئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، والفريق الأول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة وعدداً من المستشارين والضباط.وأضاف، ان" الوفد سيعقد خلال هذه الزيارة، عدة اجتماعات تناقش جملة من المواضيع في مقدمتها العلاقة المستقبلية لتواجد التحالف الدولي، والتعاون الأمني الثنائي بين العراق والولايات المتحدة، وتبادل الخبرات والمعلومات خاصة في الجانب الاستخباري في ملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية.وأكمل الناطق بإسم القائد العام، إن" الزيارة تتضمن ايضًا عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.