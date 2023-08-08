هذه حصيلة الهجوم.. تعرض "داعشي" يستهدف موقعاً أمنياً بصلاح الدين (فيديو)

السومرية نيوز – أمن



استهدفت عصابات "داعش" الإرهابية، اليوم الثلاثاء، موقعاً امنياً للحشد الشعبي في قضاء العلم بمحافظة صلاح الدين، فيما أدى الهجوم لاستشهاد منتسب أمنى.

وقال مراسلنا، إن "القوات الأمنية صدت، فجر اليوم، تعرضاً إرهابياً على اللواء 88 التابع لهيئة الحشد الشعبي قرب منطقة الفتحة شمالي قضاء العلم بمحافظة صلاح الدين".



وأضاف، أن "الهجوم أدى إلى استشهاد أحد أفراد الحشد الشعبي".