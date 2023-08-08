طيران الجيش يُنفذ ضربة جوية "ناجحة" في صلاح الدين

السومرية نيوز – أمن



أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، بوزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، تنفيذ ضربة جوية "ناجحة" في قاطع عمليات صلاح الدين.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طيران الجيش نفذ ضربة جوية ناجحة في قاطع عمليات صلاح الدين".



وأضافت، ان "الضربة الجوية جاءت بناءً على معلومات دقيقة".



وأشار البيان الى، أن "الضربة اسفرت عن تدمير عجلة نوع بيك ٱب تستخدم من قبل مايسمى العسكري العام لولاية صلاح الدين وتدمير عجلة نوع تركتر تستخدم في حفر الانفاق وتدمير مضافتين على شكل انفاق يستخدمها الارهابيون للدعم اللوجستي".