بحوزته مسدس وسكين.. اعتقال متهم اثناء محاولته تسليب "تكتك" شرقي بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب الحبيبية، تمكنت من القاء القبض على متهم بالجرم المشهود أثناء قيامه بتسليب دراجة نارية نوع تك تك في منطقة الحبيبية، واستنجاد المواطن صاحب الدراجة بمفارز مكافحة الاجرام المنتشرة بالواجب لإجراء الممارسات الأمنية ضمن القاطع وملاحقة المتهم والقبض عليه، وضبط بحوزته (مسدس صوتي محور مع سكين)".وأضاف البيان، أن "المتهم دونت أقواله واعترف صراحة بقيامه بتسليب الدراجة، وقرر قاضي التحقيق توقيف المتهم اصولياً وفق أحكام المادة 442 من قانون العقوبات".