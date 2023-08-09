بغداد.. الاطاحة بمحتال يستعير هواتف المواطنين ثم يسرقها

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من مديرية مكافحة إجرام بغداد مكتب الحبيبية لمكافحة الإجرام، تمكنت من القاء القبض على متهم بسرقة هواتف المواطنين أصحاب العجلات والدراجات من خلال استئجارهم وطلب الهاتف بحجه إجراء مكالمة هاتفية طارئة ثم يقوم بالهروب مسرعاً بين الشوارع والأزمة المزدحمة بالمارة والسيارات".وأشارت الى أن "بعد ورود معلومات بتكرار هذه الحوادث بالأسلوب نفسه تم تشكيل فريق عمل لجمع المعلومات التي أثمرت عن التوصل الى المتهم والقبض عليه"، مشيرةً الى أن "المتهم اعترف صراحة بقيامه بالعديد من عمليات السرقة في المناطق المزدحمة من العاصمة بغداد".وتابعت المديرية أنه "تم تدوين اقوال المتهم وقرر قاضي التحقيق توقيفه أصولياً استناداً لأحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات".