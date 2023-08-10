حرب مُشتعلة بشمال العراق.. مقتل جنود أتراك وانقرة تستهدف "عماليين"

وذكر جهاز مكافحة الإرهاب، إن الهجوم التركي الأول استهدف بطائرة مسيرة مركبة في منطقة جبلية قرب السليمانية، ما أسفر عن مقتل "مسؤول استخبارات في حزب العمال الكردستاني"، وإصابة اثنين من مقاتلي "بي كي كي" بجروح خطيرة في ضربة الطائرة المسيرة.وأفاد بيان جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، بأن ضربة تركية أخرى بطائرة مسيرة استهدفت مركبة أيضا، أودت بحياة أحد أعضاء حزب العمال وإصابة اثنين في منطقة تبعد 10 كيلومترات فقط عن منتجع دوكان الجبلي.وهجمات الأربعاء هي الرابعة خلال ثلاثة أيام من جانب تركيا على أهداف لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق.وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "بي كي كي" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق.وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع التركية في بيان الأربعاء، إن الملازم فاتح أوغور التين باش والرقيب كمال أوزك استشهدا جراء تعرضهما لإطلاق نار من قبل الإرهابيين في منطقة عملية "المخلب – القفل" في شمال العراق.وأوضحت أن 3 عسكريين أصيبوا أيضا جراء تعرضهم لإطلاق النار من قبل الإرهابيين.