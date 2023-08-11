تفكيك عصابة تتاجر بالبشر غربي بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تمكّنت قوة مشتركة من الفرقة الآلية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري ومفرزة من مديرية الجريمة المنظمة شعبة الاتجار بالبشر، من إلقاء القبض على عصابة مكونة من أربعة متهمين بينهم 3 نساء متخصصة بالاتجار بالبشر في (منطقة البياع) ببغداد".واضافت أن "العملية تمت بعد مداهمة مكان تواجدهم والقبض عليهم بالجرم المشهود".ولفتت الى أنه "تم إحالتهم اصولياً الى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".