الإطاحة بما يسمى مسؤول ديوان الجند لعصابات داعش في صلاح الدين

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز: إن" خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع نفذت عملية نوعية خاطفة أسفرت عن الإطاحة بمسؤول مفرزة ما يسمى ديوان الجند التابعة إلى عصابات داعش الإرهابية، الصادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (1/4) إرهاب".وأضافت، أنه" تم القبض عليه في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين بعد متابعة تحركاته وهروبه من محافظة نينوى".