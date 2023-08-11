ضبط معمل لتحوير الأسلحة شرقي بغداد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز: إن" قوة من اللواء الثامن عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية و بإسناد مفارز الجهد الاستخباري نفّذت عملية تفتيش عن السلاح غير المرخص في منطقة (مدينة الصدر)، أسفرت عن العثور على معمل لتحوير وصيانة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وضبط قطع غيار أسلحة متنوعة، أدوات وعُدد متنوعة".وأضاف، أنه" تم ضبط جميع المواد والتعامل معها أصولياً".