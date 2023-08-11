الإقامة تقبض على عدد من المخالفين بمناطق متفرقة من البلاد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم القبض على ٣٧٧ مخالف لشروط الاقامة في مناطق متفرقة من البلاد".وأضافت: "تأتي هذه الخطوة بعد جهود كبيرة من كوادر المديرية بالتتبع والملاحقة لكل من يخالف أنظمة الإقامة كما تدعو المواطنين ، الى تقديم المعلومة والابلاغ عن اي حالة وعدم ايوائهم خدمة لامن البلاد".