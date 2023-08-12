أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بتعرض قاضي في محكمة جنايات الكرخ لعملية طعن على يد نجله.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قاضياً في محكمة جنايات الكرخ (في بغداد) تعرض للطعن بسكين على يد ولده، نقل على اثرها إلى إحدى مستشفيات العاصمة بغداد"، مبيناً أن "حالته مستقرة".



وأضاف، أن "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال المجني عليه في مطار بغداد، عند محاولته الهروب خارج البلاد".