توضيح رسمي بشأن نشر مضادات جوية في بغداد

وأظهرت مشاهد مرئية متداولة، يوم أمس الجمعة، قيام وزارة الدفاع بنشر منظومة للدفاع الجوي، فوق بناية دائرة المجاري، مقابل دائرة المرور في منطقة الغزالية بالعاصمة بغداد.وقال الخفاجي، في حديث لنشرة اخبار السومرية، إن "الدفاع الجوي هو سلاح مهم في صفوف القوات المسلحة ويملك سياسة انفتاح ومناورات بقطعاته وسياسة خاصة لتحديد نقاط الضعف في بعض نقاط العاصمة".وأضاف، "يوم أمس، قام الدفاع الجوي ووفقاً للموافقات الرسمية التي حصل عليها بنشر عدد من سلاحه الخفيف في بعض دوائر الدولة التابعة للحكومة والغاية هي الانفتاح والمناورة، ثم تم بعد ذلك رفع هذه الأسلحة والمناورة بها في اتجاهات أخرى".وطمأن الخفاجي، الشعب بان "العملية هدفها الانفتاح والمناورة بسلاح تابع للدفاع الجوي، مؤكداً عدم استخدام هكذا اسلحة في منقطة سكنية قد تعرض الأهالي للخطر".وأشار إلى أن "الدفاع الجوي أراد تحليل السلاح وحساب تقديرات الموقف وهذا التحليل مهم يتم الاعتماد عليه في سياق التقييم وحماية الأهداف الجوية طبقا لنوعية والية السلاح المستخدم".