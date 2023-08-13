كربلاء.. ضبط شبكة تتاجر بالمخدرات بحوزتها أكثر من كغم من "الكريستال"

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزنا نفذت من خلال قوة من مكافحة المخدرات في كربلاء امنية استباقية اسفرت عن القاء القبض على ثلاث متاجرين بالمخدرات وضبط بحوزتهم كيلو غرام ومائة غرام من مادة الكريستال المخدرة بالجرم المشهود في محافظة كربلاء المقدسة".وأشارت الى انه "تم ايداعهم التوقيف بموجب قرار قضائي لينالوا جزائهم العادل".