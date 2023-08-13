بتهمة الاختلاس.. القبض على امين صندوق في معمل سمنت بابل

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكَّنت الهيئة من تنفيذ أمر قبضٍ بحق أمين صنــدوق في معمل سمنت بابل"، مُبيّنةً أنَّ "المُتَّهم أقدم على اختلاس مبالغ ماليَّـة من حسابات المعمل".وأضافت ان دائرة التحقيقات في الهيئة، أكدت ان "العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّــرةٍ قضــائيَّةٍ، بواسطة فريقاً من مكتب تحقيق الهيئــة في بابل، انتقل إلى مقر معمل الســمنت في المحافظــة، وقام بضبط (16) وصل قبــضٍ، وبعد التدقيق والتحرّي تبيَّن أنَّ أمين صندوق المعمل كان يحتفظ بمبالغ تلك الوصولات لنفسه ولم يقم بإيداعها في حسابات المعمل".وأردفت الدائرة مُبيّنةً أنَّ "الأوراق التحقيقيَّة والأوليَّات المضبوطة تمَّ عرضها على قاضي التحقيق المُختصّ الذي أصدر بدوره قراراً بالقبض على أمين صندوق معمل السمنت في المحافظة، وبعد انتقال الفريق إلى مقر المعمل تمكَّن من تنفيذ مُذكَّرة القبض بحق المُتَّهم بالتعاون والتنسيق مع جهات إنفاذ القانون".ونوَّهت "بتنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم والأوليات والوصولات المضبوطة على قاضي التحقيق المُتخصّ، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات".