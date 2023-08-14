الكشف عن حقيقة تكليف قائد جديد لقوات الشرطة الاتحادية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "تنفي قيادة قوات الشرطة الاتحادية ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي المشبوهة والتي تفتقر الى المهنية من خبر مفاده (تكليف قائد جديد لقوات الشرطة الاتحادية)".ورأت، أن "الغرض من نشر هكذا أنباء كاذبة هو أهداف مغرضة"، مبينة أن "القائد الفريق صالح ناصر العامري، مازال يمارس مهام عمله كما عهده ابناء شعبنا العراقي الحبيب"، مؤكدة أن "الجهات المختصة في القيادة تحتفظ بحق الرد على كل من روج ونشر هكذا انباء بعيدة كل البعد عن العمل الإعلامي الوطني".ودعت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، وفق البيان، "جميع المدونين ومواقع التواصل الاجتماعي الى ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم تداول اي معلومات لم تصدر عن الجهات المختصة في وزارة الداخلية او تنشر على الموقع الرسمي للقيادة".