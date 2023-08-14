القبض على تاجر مخدرات في صلاح الدين

وقالت الفرقة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "لغرض مطاردة تجار السموم وتنفيذ الأوامر القضائية بحقهم، تمكن الفوج الثالث التابع للواء الثالث فرقة الرد السريع بالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة وبإشراف قيادة عمليات طوزخورماتوا من القبض على أحد المتهمين بتجارة المواد المخدرة في قضاء آمرلي بمحافظة صلاح الدين وفق أحكام المادة (28) مخدرات".وأضافت، انه "تم تسليم المتهم الى جهة الطلب أصوليا".