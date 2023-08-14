القبض على متهم بالإرهاب في ميسان

وقالت المكافحة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن إطار الجهود الأمنية التي تبذلها قطعاتنا الامنية والعمل بتوجيهات قائد شرطة المحافظة في ملاحقة المطلوبين من الإرهابيين والخارجين عن القانون وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل، حيث تمكّنت قوة من شعبة مكافحة اجرام الميمونة بالاشتراك مع الجيش العراقي قيادة عمليات ميسان وفوج طوارئ ميسان الاول من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في قضاء(الميمونة)".واشارت ألى "اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه اصوليا".