وفد أمني رفيع يصل صلاح الدين للاطلاع على الوضع الأمني

وذكر بيان لوزارة الدفاع ورد لـ السومرية نيوز، أن"رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يارالله، يرافقه معاون رئيس أركان الجيش للعمليات، وقائد القوات البرية، ومدير الاستخبارات العسكرية، وصلوا اليوم الى قاطع عمليات صلاح الدين".وأضاف أن "الزيارة تهدف لتفقد القطعات والاطلاع على الوضع الأمني في المحافظة".