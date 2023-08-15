مقتل رجل يعمل خبير قانوني ومأذون شرعي واعتقال الجناة في بابل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد تسجيل إخبار عن فقدان رجل يعمل خبير قانوني ومأذون شرعي بظروف غامضة، شُكِّل فريق عمل في قسم مكافحة الإجرام بإشراف قائد شرطة المحافظة اللواء خالد تركي الشمري لكشف الملابسات ".وأضافت، أن "فريق العمل الذي ضم مدير وخيرة من ضباط قسم مكافحة الإجرام بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بابل - قسم التقنيات والمعلوماتية وقسم كاميرات المراقبة الفيديوية بالتعاون مع السلطة القضائية، استطاع وخلال فترة وجيزة من كشف الملابسات والتوصل الى الجناة وكانا رجل وامرأة الذين قاما باستدراج المجنى عليه الى منطقة نائية وقتله ورمي الجثة ومن ثم العودة الى منزله وسرقة مبلغ مالي ومخشلات ذهبية ".وتابعت القيادة، أن "قوة بإمرة قائد الشرطة تألفت من فريق العمل بإسناد الفوج التكتيكي وسرية سوات باشرت بتفتيش منطقة سكن الجناة على ضوء اعترافاتهما وتم العثور على جثة المجنى عليه وعجلته وباقي المسروقات، مؤكدة تدوين أقوال المتهمين بالاعتراف ابتدائياً وسيتم اعلان تفاصيل أكثر عن ملابسات الجريمة حال استكمال الإجراءات القضائية ".