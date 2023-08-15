طائرات F16 العراقية تنفذ ضربة جوية في كركوك

وقالت المديرية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "طائرات الـF16 نفذت ضربة جوية في وادي زغيتون بكركوك؛ جاءت وفقاً لمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية".ولم تكشف المديرية، مزيداً من التفاصيل.