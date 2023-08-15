الخلية تكشف تفاصيل الضربة الجوية في كركوك.. هذه نتائجها

وذكر بيان للخلية ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استمراراً للنهج التعرضي وملاحقة عناصر داعش الارهابية، ووفقاً لمعلومات ومتابعة دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وبأشراف وتخطيط ومتابعة خلية الاستهداف قيادة العمليات المشتركة نفذ صقور الجو بواسطة طائرات (F16) ضربة جوية ناجحة بوادي الشاي ضمن قاطع عمليات كركوك".وبينت الخلية، أن الضربة "أسفرت تدمير وكر وقتل من بداخله من عناصر إرهابية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، تنفيذ طائرات الـF16 ضربة جوية في وادي زغيتون بكركوك، بعد معلومات دقيقة منها.