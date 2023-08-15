جريحان باندلاع نزاع عشائري في البصرة

أفاد مصدر أمني، بإصابة شخصين باندلاع نزاع عشائري شمال محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نزاعا عشائريا اندلع في منطقة ابو صخير ضمن قضاء الهارثة، اسفر عن إصابة شخصين".



وأضاف المصدر أن "المصابين تم نقلهما الى مستشفى قريب"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.