وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه " استناداً لتوجيهاتِ القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني واشراف رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق اول الركن عبد الوهاب الساعدي، وبمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي وخلية الصقور، اشتبكت مفارزنا مع مجموعة من تجار المخدرات ينتمون لعصابات داعش الارهابي في خانقين ناحية قرة تبة".وأضافت، أن "المفارز الأمنية تمكنت من القاء القبض على 3 مطلوبين وتم التحرز على مجموعة من المبارز الجرمية".