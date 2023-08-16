في بغداد.. شخص يقتل زوجته واثنين من أقاربها وينتحر

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بمقتل زوجة واثنين من أقاربها على يد زوجها، مشيراً الى أن الزوج انتحر شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "بسبب مشاجرة عائلية قام شخص بقتل زوجته واثنين من أقاربها باطلاق نار في حي المعلمين". وأضاف المصدر أن "الزوج بعد تنفيذه عملية القتل قام بالانتحار"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.