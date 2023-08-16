القبض على إرهابيين في صلاح الدين

وقالت القوة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "جاء ذلك خلال عملية امنية نفذتها قوة مشتركة من اللواء التاسع واللواء 22 وقسم استخبارات ومكافحة الإرهاب وقسم شرطة الدور، حيث تمكنت من خلال عمليات بحث وتفتيش من اعتقال الارهابيين (ن، س، م) ، و(أ، س، م) في ناحية حمرين في الدور".وأضافت: "قد جرى اتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة بحق المعتقلين".