اعتقال 5 متهمين اعتدوا على كادر طبي بمستشفى الكندي في بغداد

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "إستمراراً في نهجها لحماية الكوادر الطبية والعاملين في المستشفيات والمراكز الصحية، والتصدي لبعض الحالات والتصرفات غير القانونية، تمكنت قوة من وزارة الداخلية في جانب الرصافة في بغداد من القاء القبض على 5 متهمين قاموا بالاعتداء على الكادر الطبي داخل مستشفى الكندي بواسطة الايدي والسب والشتم بعد وفاة والدتهم فيها، فضلاً عن الاعتداء على مفرزة أمنية داخل المستشفى، بالإضافة إلى تهشيم زجاج مدخل الطوارئ وتحطيم بعض الأجهزة".واضاف البيان انه "تم اتخاذ بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة وايداعهم التوقيف لإكمال أوراقهم التحقيقية وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم".