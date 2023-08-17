اعتقال 6 إرهابيين في ثلاث محافظات

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعمليات منفصلة وجهود حثيثة وإستناداً الى معلومات استخبارية دقيقة لشعب القيادات (المقر المسيطر طوزخورماتو و 8 و 10 و 21 ) التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات البرية الماسكة للأرض، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها، اسفرت عن القاء القبض على (6) ارهابيين مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضاء الفلوجة والتون كوبري وطوزخورماتو وناحية حمرين".وأشارت المديرية الى ان "الارهابيين تم تسليمهم الى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً".