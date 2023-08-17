ضربة "مُوجعة".. نتائج استهداف مضافات كبيرة لـ "داعش" في وادي الشاي

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "القوة الجوية وجهت بواسطة طائرات F_16 ضربة موجعة ناجحة بوادي الشاي ضمن قاطع عمليات كركوك بناءً على معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية، وبالتنسيق مع خلية الاستهداف/ قيادة العمليات المشتركة خرجت قوة أمنية لتفتيش المكان المستهدف يوم أمس".وأضافت، أن "الاستهداف الموجع أسفر عن تدمير مضافة كبيرة فيها مقرات جوالة وغرف تحت الارض ومواضع رمي عدد 3، وتدمير عجلة بيك آب وحرقها عدد 1، والعثور على جثة إرهابي عدد 2 أحدهما مفخخة تم تفجيرها ميدانيا مع اشلاء متناثرة لإرهابيين اثنين اخرين؛ نتيجة الضربة الجوية المباشرة ودقتها وتفجير أربع عبوات ناسفة".وأشارت الى "العثور على عاكسة الطاقة شمسية عدد 3، والعثور أيضا على مجموعة من الرسائل بين الإرهابيين مكتوبة باليد والعثور على تجهيزات مدنية وعسكرية واثاث وتجهيزات ومواد غذائية وخزانات ماء ومضخات، والعثور على قاذفة RPG7 مدمرة".