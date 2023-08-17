الداخلية تحيل ضابطين الى التقاعد بعد اخلالهما بالسلوك المهني

وقال الشمري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استنادا للصلاحية المخولة الينا بموجب احكام المادة (4) من قانون وزارة الداخلية رقم 20 لسنة 2016 ولمقتضيات المصلحة العامة ومراعاة لقواعد واداب وضوابط الخدمة في قوى الامن الداخلي قررنا اتخاذ الاجراءات القانونية وفق احكام تعليمات حالات جواز احالة رجل الشرطة الى التقاعد رقم (1) لسنة 2012 بحق الضباط المسيئين لقواعد السلوك المهني واداب وضوابط الخدمة الذين ظهروا في مقطع فيديوا يتضمن مخالفة صريحة لهذه الضوابط وسمعة جهاز الشرطة".ووجه الشمري وفق البيان "كافة ضباط ومنتسبي الوزارة بالالتزام بقواعد السلوك المهني وسمعة وزارتهم والشرف الوظيفي الامني والابتعادعن كل عمل مشين يسيء الى سمعة وزارتهم وعوائلهم الكريمة".