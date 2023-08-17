مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص باطلاق نار في البصرة

أفاد مصدر أمني، بمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص باطلاق نار في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً قتل وأصيب اثنان آخران بجروح خطرة باطلاق نار عليهم في منطقة حي الحسين وسط البصرة".

وأضاف المصدر أن "الحادث بسبب خلافات عشائرية"، مشيراً الى أن "القوات الامنية اعتقلت احد المهاجمين داخل احد المستشفيات بعد تعرضه للاصابة".