مذكرات قبض بحق متورطين في نزاع عشائري جنوبي العراق

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "فور تلقيها اخباراً تفيد بوجود مصابين تعرضوا لإطلاق نار من قبل اشخاص مسلحين في منطقة حي الشهداء أطراف مركز مدينة العمارة، وجه قائد الشرطة بتشكيل فريق عمل مختص ومتابعة الموضوع واعطاءه النتائج بأسرع وقت ممكن وعند الانتقال الى محل الحادث والاستماع الى شهادة الشهود والمدعين بالحق الشخصي الذين تعرفوا على الجناة حيث تبين ان المنفذين هم من ابناء العشيرة نفسها التي ينتمي اليها المصاب وذلك لوجود خلافات ومشاكل عشائرية سابقة".وأشار البيان إلى أنه "سارع الفريق باستحصال الموافقات القضائية الخاصة بالبحث والتحري بغية إلقاء القبض عليهم بالإضافة الى تعميم اسماء الجناة على كافة نقاط التفتيش والسيطرات الأمنية".وأشارت القيادة الى ان "عمليات البحث والتحري مازالت قائمة لحين التمكن من إلقاء القبض على المنفذين".