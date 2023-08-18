الإطاحة بـ3 أشخاص بحوزتهم مخدرات غربي العراق

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، الإطاحة بـ3 أشخاص بحوزتهم مخدرات، في محافظة الانبار غربي العراق.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوة من استخبارات اللواء 27 الفوج الثاني -المهمات الخاصة أطاحت بثلاثة عناصر من عصابات المخدرات وضبطت بحوزتهم كمية من الكريستال والمواد المخدرة وسلاح كلاشنكوف".



وأشار أن هذه العملية تمت "في سيطرة (التحدي) ضمن قاطع عمليات شرق الأنبار".