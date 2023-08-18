بأربع محافظات.. القبض على تجار مخدرات بحوزتهم أسلحة واموال مزيفة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم خلال الساعات الماضية القاء القبض على اربعة من المتاجرين بالمخدرات وضبط بحوزتهم كيلو ونصف الكيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة مع عدد من الاسلحة المتوسطة والخفيفة والقنابل المتفجرة ومبالغ مالية خاصة ببيع المواد المخدرة ومبالغ مالية مزيفة ودراجات وعجلات تستخدم في نقل المواد المخدرة بعد ملاحقتهم من قبل ابطال مكافحة مخدرات الكرخ لمدة استغرقت اسبوع متكامل في العاصمة بغداد".ومن جهة اخرى وخلال عملية نوعية دقيقة في النجف الاشرف تم ضبط 2 كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة والقاء القبض على مجموعة من المتاجرين بهذه المادة من قبل ابطال مكافحة مخدرات النجف الاشرف .وفي ذات السياق تم القاء القبض على شبكة من تجار المخدرات في ميسان وضبط كيلو ونصف الكيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة .ومن جهة اخرى وبهمة من ابطال مكافحة مخدرات المثنى وبعملية نوعية تم ضبط كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة مع قنابل متفجرة وعجلات تستخدم لنقل وتهريب المواد المخدرة إذ تم تنظيم محضر اصولي بالمضبوطات والمبارز الجرمية.ولازال رجال المديرية العامة لشؤون المخدرات يطاردون مجموعة من شبكات الموت الناعم في عدد من المحافظات بهمة عالية وعزيمة كبيرة .