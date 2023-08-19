الإطاحة بأربعة إرهابيين في محافظتين

وذكر إعلام المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعب الفرق الخامسة والعاشرة والحادي والعشرين التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الامنية الماسكة للأرض، تم نصب كمائن محكمة في ناحية حمرين وقرية الرميلة وسيطرة التحدي، أسفرت عن القاء القبض على (4) ارهابيين مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في قضاء الفلوجة والرطبة والدور".وأشارت الى ان "الإرهابيين تم تسليمهم الى الجهات المعنية حسب السياقات المعمول بها".