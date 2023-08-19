مقتل واصابة شخصين من قبل مجهولين في الكاظمية

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنّ "مسلحين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه شخصين بالقرب من ساحة شهيد المحراب ضمن مدينة الكاظمية، ما أسفر عن مقتل أحدهم في الحال واصابة الاخر".وبين ان "الحادث يعود الى ثار قديم بين الطرفين"، مشيرا الى ان "المسلحين لاذوا بالفرار".