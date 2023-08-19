البصرة.. شخص يطلق النار على اثنين من أقاربه

أفاد مصدر أمني، السبت، بإصابة شخصين باطلاق نار من احد أقاربهما بمحافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً وزوجته اصيبا بجروح بعد اطلاق النار عليهما من قبل زوج شقيقته في ناحية سفوان".

وأضاف المصدر أن "المصابين تم نقلهما الى مركز صحي قريب"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.