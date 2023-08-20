ما حقيقة دخول القوات الامنية بحالة الإنذار "القصوى"؟

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قسم محاربة الشائعات بالوزارة، ينفي الاخبار التي تداولتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن دخول القوات الامنية في حالة الانذار (ج) ".وأضافت: "بعد الاتصال بالجهات المختصة تبيّن ان هذا الكتاب مزور ولا يوجد مثل هكذا امر".ودعا قسم محاربة الشائعات، المواطنين، الى "أخذ الحيطة والحذر في تداول الاخبار والمعلومات واخذها من المصادر الرسمية" .