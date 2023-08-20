تشكيل لجنة لمنع التجاوز على الأراضي واستملاكها بطرق غير قانونية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تماشيا مع اهتمام المرجعية الدينية العليا، وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام القوات المسلحة وبعد ورود العديد من الطلبات والمناشدات والشكاوى من قبل المواطنين، شرعت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة لهذا الملف".وأضافت، أن "اللجنة شكلت برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية؛ للوقوف على الشكاوى ومنع التجاوزات الحاصلة على الأراضي واستملاكها بشكل غير قانوني وتقديم كل من يحاول التجاوز على الحقوق العامة والخاصة الى العدالة لينال جزاءه العادل".