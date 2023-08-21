ضبط اكثر من 6 الاف حبة مخدرة في الانبار

وذكر إعلام المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تم ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة والتي بلغت أكثر من 6000 حبة نوع كبتاجون على شكل 30 كيس وبداخله أكثر من 200 حبة لكل كيس في شمال منطقة الضبعة التابعة إلى قضاء الرطبة".وأضاف البيان، أن هذه الكمية "تعود لأحد تجار المخدرات في المنطقة"، لافتاً إلى "تسليم المضبوطات إلى الجهة المختصة حسب السياقات المعمول بها".