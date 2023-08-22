القبض على 34 متهماً بقضايا مختلفة بعدة محافظات

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم القبض على (3) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة وضبط سلاح نوع مسدس 9 ملم واطلاقات عدد 5 في محافظة واسط"، مشيرة الى القبض على مطلوبين إثنين ومخالف يحمل مواد مخدرة ضمن سيطرتين رئيسة في محافظة بابل".كما تم القبض على 17 مطلوب وفق مواد قانونية مختلفة في محافظة الديوانية وضبط مواد مخدرة مع بندقية كلاشنكوف بحوزة 4 متهمين في محافظة نينوى، بحسب للوكالة.وأشارت الى انه تم القبض على (6) متهمين مطلوبين بجرائم متفرقة، وفق مواد قانونية مختلفة في جانب الرصافة في محافظة بغداد"، لافتة الى انه "بوقت قياسي، تمت الاطاحة بأحد المتهمين قاموا بسرقة مبلغ من المال وقدره خمسة عشر مليون دينار عراقي من أحد المواطنين بواسطة دراجة نارية في محافظة البصرة".