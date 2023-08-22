اعتقال 11 متهماً بتهريب العملة في أربيل

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "إستنادا إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، واستكمالًا لسلسلة عمليات جهاز الأمن الوطني في ملاحقة مهربي العملة والمضاربين بالأسعار وبعد جهود استخبارية دقيقة وعلى ضوء اعترافات الملقى القبض عليهم سابقاً في بغداد والمتضمنة وجود مجموعة من المهربين والمضاربين بالعملة في إقليم كردستان، جرى التنسيق العالي مع حكومة الإقليم وتم على إثره إلقاء القبض والتحقيق المشترك مع المتهمين البالغ عددهم (11) متهماً بعد استحصال الموافقات القضائية من المحاكم المختصة في بغداد و أربيل".وأضاف البيان أن "المتهمين دونت أقوالهم أصولياً وأحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".