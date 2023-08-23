بغداد.. اعتقال متهم بسرقة "30 ألف دولار" من داخل أحد المحلات التجارية

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا تمكنت من إلقاء القبض على متهم بسرقة مبلغ مالي قدره "30 ألف دولار" من داخل أحد المحلات التجارية في منطقة الكرادة في بغداد".وأضافت، أن "عملية القبض جاءت بعد ورود معلومات حول سرقة المحل واستنجاد المواطن بمفارز مكافحة إجرام بغداد، على الفور تم تتبع الجاني وجمع المعلومات التي أثمرت بالتوصل إليه وتحديد مكانه والقبض عليه بعد أخذ الموافقات القضائية، دونت أقواله".وأتم البيان: "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه للقضاء وقرر قاضي التحقيق توقيف المتهم أصوليا إستناداً لأحكام المادة 442 من قانون العقوبات".