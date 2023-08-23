تدمير وكر لداعش ومقتل من بداخله بضربة جوية في صلاح الدين

وذكر بيان لجهاز المخابرات، ورد لـ السومرية نيوز، أن "أبطال جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وبإسناد قيادة القوة الجوية، تمكنوا من استهداف أحد أهم أوكار داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين".وأوضح، أن "العملية تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة وتتبع ميداني وفني لعناصر داعش المتواجدين في إحدى المضافات الواقعة في جبال قضاء طوز خورماتو، حيث تم توجيه ضربة جوية دقيقة أعقبتها عملية إنزال من قبل جهاز مكافحة الإرهاب".وأضاف، أن العملية أسفرت عن "تدمير المضافة وقتل جميع من فيها والاستيلاء على وثائق ومعدات مهمة خاصة بالعصابات الإرهابية".