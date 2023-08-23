بعد فيديوهات لمختطفين عراقيين.. انتشار أمنى حول القنصلية الإيرانية في البصرة

وقال مراسلنا، ان القوات الأمنية انتشرت بمحيط القنصلية الايرانية في منطقة البراضعية وسط محافظة البصرة تحسبا لخروج وقفة احتجاجية على خلفية نشر مقاطع فيديو لعدد من العراقيين وهم يتلقون التعذيب في موقع احتجاز يقال في جبال شمال إيران.وأضاف، انه كان من المؤمل ان تقام وقفة احتجاجية لكن تم ألغاها من قبل ذوو المخطوفين بعد اللقاء مع المسؤولين في القنصلية.وفي الساعات القليلة الماضية انتشرت على مواقع التواصل، مشاهد وصور لعراقيين يتعرضون إلى تعذيب بشع على يد عصابة بعد اختطافهم في ظروف غامضة، وفق شهادات من ذويهم.ونشر مقطع فيديو، يظهر اثنين من المختطفين مقيدين بسلاسل حديدية وهم شبه عراة، فيما ينهال عليهم أشخاص بالضرب المبرح، وآخر يظهر سحل شاب ثالث على وجه في منطقة جبلية تبدو نائية ومهجورة.وقال أهالي المختطفين، ان ابناءهم قد اختطفوا في إيران وتم الاتصال بهم وطلب منهم فدية مقابل إطلاق سراح أبنائهم.وطالب أهالي المختطفين الحكومات العراقية والإيرانية، بـ"الاهتمام في هذا الملف، وارجاع ابناءهم سالمين".