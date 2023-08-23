بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح.. الاطاحة بأربعة متهمين في نينوى

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " مفارز قسم إدارة وتدريب الكلاب البوليسية العاملة في السيطرات الرئيسة لمداخل محافظة نينوى ألقت القبض على أربعة متهمين، وضبطت (٣٩٠) حبة مختلفة من حبوب المؤثرات العقلية بحوزة متهمين اثنين".وأشار الى ان "المفارز ضبطت كمية من مادة (الحشيش) المخدرة مع أدوات تعاط بحوزة متهم آخر، وألقت القبض على متهم بحوزته بندقية كلاشنكوف مع مخزن مملوء ب(٣٠) إطلاقة عيار ٧،٦٢ ملم".وأضافت، انه "تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات الاختصاصية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".