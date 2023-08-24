اغتصبوه ورموا جثته بالنهر.. تفاصيل مقتل شاب في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين لاشتراكهم باغتصاب شاب وقتله ثم رمي جثته في النهر لإخفاء معالم الجريمة وتسجيل الحادث على أنه انتحار من قبل المجني عليه".وأضافت: "فبعد إحالة الأوراق التحقيقية الى مكتب المدائن لمكافحة الإجرام من مركز شرطة جسر ديالى ومباشرة المكتب بالتحقيق في القضية، تبين أن المجني عليه تم قتله من قبل المتهمين الثلاثة بعد اغتصابه وكانوا متعاطين للمواد المخدرة، وبعد قتله قاموا برمي جثته في النهر".وتابعت المديرية: "بعد التحري وجمع المعلومات بالوسائل الفنية تم التوصل الى المتهمين الثلاثة والقبض عليهم بالتعاقب وضبط بحوزتهم مواد مخدرة، وقد اعترفوا صراحة باشتراكهم بجريمة الاغتصاب والقتل، فضلاً عن تعاطي المواد المخدرة والمتاجرة بها في محافظه بغداد".وأشار البيان الى "عرض المتهمين على أنظار قاضي التحقيق المختص وقرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيفهم أصولياً استناداً لأحكام المادة 406 ق.ع.".