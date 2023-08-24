اطلاق سراح احد المختطفين العراقيين في إيران

أعلن ذوو أحد المختطفين العراقيين في إيران، عن اطلاق سراحه واعتقال الخاطفين.

وقال شقيق المختطف وهو من أهالي محافظة البصرة في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شقيقي تم اطلاق سراحه وتكلمت معه فيديوياً".

وأضاف الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه "تم اعتقال العصابة التي اختطفتهم من قبل قوات الأمن الإيرانية"، متوقعاً "وصول شقيقه خلال ثلاثة أيام".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قيل إنه لعراقيين مختطفين في إيران.

ويظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص مقيدين بسلاسل حديدية وهم يتعرضون للتعذيب، وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي، فإن "المختطفين العراقيين في ايران يتم تعذيبهم مقابل طلب فدية".



وقال احد اشقاء المختطفين لـ السومرية، إن نبأ اختطاف شقيقه الذي كان في زيارة جاء عبر احد اصدقائه، مشيراً الى أن الخاطفين طالبوا بفدية تصل الى سبعة الاف دولار.