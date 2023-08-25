بشأن زيارة الأربعين.. ما حقيقة حاجة شرطة كربلاء لمفتشات بأجور يومية؟

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تنفي ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يزعم حاجتنا إلى مفتشات باجر يومي مقداره 25 ألف دينار يوميا ولمدة 10ايام".وأضافت، أنها "انهت كافة الاستعدادات الامنية الخاصة بالزيارة وأنها على استعداد تام باستقبال الزائرين الوافدين للمحافظة لتأدية مراسيم زيارة الأربعين المليونية".ودعت قيادة شرطة كربلاء الى "استسقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة والرسمية ومن خلال صفحتنا وموقعنا الرسمي".