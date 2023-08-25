وذكر بيان للمديرية ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بمعلومات استخبارية دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية شرعت شعبة الاستخبارات العسكرية التابعة الى فرقة المشاة العاشرة لتنفيذ واجب اللقاء القبض على عصابة ارهابية، تم نصب كمين محكم في منطقة السفرية التابعة الى قضاء الرمادي، أسفر عن القاء القبض على عصابة إرهابية مكونة من اربعة عناصر تقوم بثقب أنابيب النفط الخام وتهربيه داخل وخارج العراق وأيضاً تتقاضى مبالغ كبيرة من الأموال ببيع وتهريب النفط الخام".وجاءت هذه العملية، وفق البيان، "بعد استدراج رئيس العصابة من قبل مفارز المديرية لفترة طويلة حتى ضبطتهم متلبسين بالجرم المشهود في محافظة الأنبار"، مشيرة إلى "تسليم المتهمين والمضبوطات الى جهة الطلب أصولياً".