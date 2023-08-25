الحشد يعلن الاستنفار ونشر 11 ألف مقاتل لتأمين الأربعينية

وقال رئيس الهيئة، فالح الفياض، خلال مؤتمر صحافي عقده في قيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي، وحضره مراسل السومرية، إن "الاستعدادات جيدة وهناك تنسيق مع قيادة العمليات المشتركة ووزير الداخلية وجميع القوات الامنية الأخرى".وأضاف، أن "الحشد الشعبي لديه مسؤولية خاصة داخل محافظة كربلاء، وفي محيطها، والمحور الجنوبي باتجاه النجف وهو اكبر المحاور"، مردفاً: "لدينا عمل خدمي واستخباري وتقني"، مشدداً على أن "الحشد مع الزائرين من الحدود الى كربلاء".من جهته، أشار قائد عمليات الفرات الاوسط للحشد، اللواء علي الحمداني، خلال المؤتمر، إلى أن "عدد قطعات الحشد الشعبي من كافة الصنوف وصل إلى أكثر من 11 الف مقاتل"، مؤكداً أن هناك "استنفاراً كبيراً لجميع القوات من أجل تأمين الحماية وتقديم الأعمال الخدمية والنقل للزائرين".